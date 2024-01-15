Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Emekliye ek zam düzenlemesinde gözler Kabine'de
Kabine toplantısı, emekliye ek zam düzenlemesi için bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılmıyor. Yapılacak olan yeni toplantı öncesinde ise gözler emekliye ek zam düzenlemesine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Vatandaşların gözleri ise şimdi Kabine'den çıkacak olan emekliye ek zam düzenlemesine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?