Kabine toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini yakından takip eden ve ekonomik gelişmelerle ilgili yeni gündem maddelerini araştıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal gündem seyrinde her 2 haftada bir toplanan Kabine'nin, yeni toplantıyı yapacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.