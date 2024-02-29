Kabine toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye ve ekonomi gündemini merak eden vatandaşlar, yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde neler olacağını sorguluyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini yakından takip eden ve ekonomik gelişmelerle ilgili yeni gündem maddelerini araştıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal gündem seyrinde her 2 haftada bir toplanan Kabine'nin, yeni toplantıyı yapacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.