Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.