Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sonuncusu, 9 Ekim 2023 tarihinde geride kaldı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım - 1

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli zamanlarda yapılan yapılan Kabine Toplantıları, gündemi yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. Bu toplantılarda gündemdeki konulara dair kararlar alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım - 2

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 30 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.

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