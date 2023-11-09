Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine toplantısının gündeminde neler var?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı için geri sayım başladı. En son 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında birçok öğrenciye müjde verilmiş ve KYK burs ücretleri artırılmıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman?