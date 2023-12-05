KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine saat kaçta toplanacak?
Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. En son 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem başlıkları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kabine Toplantısı tarihi ekonomik ve siyasi gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan toplantı tarihi de belli oldu. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.