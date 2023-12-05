KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine saat kaçta toplanacak?

Kabine Toplantısı tarihi ekonomik ve siyasi gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan toplantı tarihi de belli oldu. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.