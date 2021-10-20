Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu

Haberler - İHA 20.10.2021 - 12:38
Kendi ürettiği balı seyyar olarak sattığını söyleyen Süleyman Seval, “Körüğümü yakıp duman yaptım ve ağaca çıktım. İçeriye duman bastım ve petekleri çıkardım. Arıya duman yapınca kaçmaya başladı ben de böylece peteği çıkardım. Doğal bal ve petek bal aslında aynıdır" dedi.
Çıkardığı peteğin siyahlaşmış olduğun söyleyen Demir, "Ailesi ile beraber kaçan bir kraliçe arıyı ağaçtan çıkaracağım. Yaklaşık 4 ay önce kraliçe arı buraya kaçmış arkasından işçi arılar da gelmiş. Yaklaşık 10 bin arı vardı. Hepsini çıkaracağız” diye konuştu.
Ağaç kovuğunda arıların yuva yaptığını gördüklerini söyleyen İlhan Demir, 160 yıllık bu çınar ağacına çıkıp arıları uzaklaştırdıklarını ve balı çıkardıklarını belirtti.