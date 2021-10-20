Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu

Edirne’de yaklaşık 4 ay önce kaçıp 10 bin arıyı da peşinden sürükleyen kraliçe arı, 160 yıllık çınar ağacının kovuğunda bulundu.

Haberler - İHA 20.10.2021 - 12:38

Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 1
Edirne’de oğul veren ve kovandan kraliçe arı ve beraberindeki 10 bin işçi arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.
Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 2
Kıyık Caddesi’ndeki 160 yıllık çınar ağacında arılar olduğunu gören bölge esnafları, durumu kendi ürettiği balların satışını yapan 30 yıllık arıcı Süleyman Seval’e iletti.
Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 3
Hazırlıklarını yapan Seval, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak arıları ve petek balları yuvadan çıkarmayı başardı.
Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 4
Petekleri yuvadan çıkaran Süleyman Seval ve arkadaşı İlhan Demir, önce balların tadına baktı sonra ise yoldan geçen vatandaşlara doğal bal ikramında bulundu.
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Durumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, balın tadına bakanlar ise hayran kaldı.

Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 6

Kendi ürettiği balı seyyar olarak sattığını söyleyen Süleyman Seval, “Körüğümü yakıp duman yaptım ve ağaca çıktım. İçeriye duman bastım ve petekleri çıkardım. Arıya duman yapınca kaçmaya başladı ben de böylece peteği çıkardım. Doğal bal ve petek bal aslında aynıdır" dedi.

Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 7

Çıkardığı peteğin siyahlaşmış olduğun söyleyen Demir, "Ailesi ile beraber kaçan bir kraliçe arıyı ağaçtan çıkaracağım. Yaklaşık 4 ay önce kraliçe arı buraya kaçmış arkasından işçi arılar da gelmiş. Yaklaşık 10 bin arı vardı. Hepsini çıkaracağız” diye konuştu.

Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 8

Ağaç kovuğunda arıların yuva yaptığını gördüklerini söyleyen İlhan Demir, 160 yıllık bu çınar ağacına çıkıp arıları uzaklaştırdıklarını ve balı çıkardıklarını belirtti.

Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 9
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Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu - 11
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