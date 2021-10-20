Kaçak koloni ağaç kavuğunda bulundu

Kendi ürettiği balı seyyar olarak sattığını söyleyen Süleyman Seval, “Körüğümü yakıp duman yaptım ve ağaca çıktım. İçeriye duman bastım ve petekleri çıkardım. Arıya duman yapınca kaçmaya başladı ben de böylece peteği çıkardım. Doğal bal ve petek bal aslında aynıdır" dedi.