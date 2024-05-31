Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü: Hilal'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022’de, kendisine saplantı derecesinde takıntılı olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış, şüpheli kaçmaya çalışan genç kızı bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kızın sırtındaki kurşun Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkarılmıştı.