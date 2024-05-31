Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü: Hilal'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
Manisa'da kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü silahla vurarak öldüren Önder Lafçı ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.
Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Önder Lafçı ve taraf avukatları katıldı.