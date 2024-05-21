Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü: Hilal’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan anne Zeynep Kırgöz, başka Hilallerin ölmesini istemediğini belirterek, “Anneler ağlamasın diyorum, Hilaller ölmesin, kara toprağa girmesin istiyorum. Sanığın iyi bir ceza almasını istiyorum. Çünkü bayramda herkese sevdiğine gittiğinde ben de kızımın mezarına gittiğimde ‘Hilal korkma kızım başardık’ demek istiyorum. Kızım ilk vurulduğunda bana ‘Başaramadık anne’ demişti. Ben de mezara gittiğimde ‘Annem başardık, bize çok yardım ettiler, başardık’ demek istiyorum.” diye konuştu.