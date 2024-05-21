Kaçırmaya çalışırken öldürmüştü: Hilal’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi
Manisa’da kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ü silahla vurarak öldüren Önder Lafçı’nın yargılamasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Önder Lafçı’nın kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ü tabancayla ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.