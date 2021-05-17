Kademeli normalleşme başladı! İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı

ntv.com.tr 17.05.2021 - 05:49
Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı.
Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
İŞTE GENELGEDE YER ALAN MADDELER
Akşamları 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Genelgeye göre haftasonları sokağa çıkma yasakları ise devam edecek. Cuma akşam 21.00'den Pazartesi sabah 5.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Çalışma hayatının aksamaması için uygulanan muafiyetler devam edecek. Kötüye kullanımda adli ve idari yaptırım uygulanacak.
Ayrıca 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken, iki doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Akşam 21.00'de başlayacak olan yasak ise herkes için geçerli olacak.
Aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bakanlık ayrıca, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını
(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır" kuralını getirdi.
Turistlere sağlanan izin devam edecek.
Şehirlerarası seyahate ilişkin alunan kurallar ise şöyle;
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirlerarası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahet de izin belgesi istenmeyecek sadece rezervasyon yeterli olacak.
Ayrıca, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan % 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
AÇILACAK İŞLETMELER
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Bakanlık restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi. İşletmerele, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.
KAMU KURUMLARINDAKİ MESAİ UYGULAMALARI
- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması,
- Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,
EĞİTİM/OKULLAR
- Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri,
- Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edilmesi,
STK, SENDİKA, MESLEK KURULUŞLARI TOPLU ETKİNLİKLER
- STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılması,
NİKAH VE DÜĞÜNLER
- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,
SOSYAL BAKIM YERLERİNDEKİ ZİYARETÇİ KISITLAMASI
- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması,