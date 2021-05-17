Kademeli normalleşme başladı! İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı

Ayrıca 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken, iki doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Akşam 21.00'de başlayacak olan yasak ise herkes için geçerli olacak.

Aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bakanlık ayrıca, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını

(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır" kuralını getirdi.

Turistlere sağlanan izin devam edecek.