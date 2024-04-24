Kadıköy’de sopalı dehşet: 15 yıllık arkadaşını döverek öldürdü

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay’ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.