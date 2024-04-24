Kadıköy’de sopalı dehşet: 15 yıllık arkadaşını döverek öldürdü
İstanbul Kadıköy’de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri ile güvenlik amir yardımcısı arasında çıkan kavga, ölümle bitti. Kavgada güvenlik amiri Erdal Çaycı, tartıştığı 15 yıllık arkadaşı ve yardımcısı Atilla Ay’ı sopayla döverek öldürdü.
İstanbul Kadıköy’deki bir hastanede, güvenlik amiri ile yardımcısı arasındaki kavgada kan aktı.
Olay dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.
Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı.Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.