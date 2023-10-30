Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi)

Çevre sakinlerinden Metin Şut ise, “Aşağıdan bir TIR gelmiş. Hızlı geliyormuş. Sağ taraftakilerin hepsini almış. Sol taraftaki arabalar sağlam. Görgü tanıklarına göre stadın oraya kadar arabaların hepsi böyle. Aşağı yukarı 20-30 tane araç hasarlı. Dar bir sokak. Bunu biz çok yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.