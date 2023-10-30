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Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi)

İstanbul Kadıköy’de gece yarısı sokakta ilerleyen bir TIR şoförü, park halindeki 20’den fazla araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 1

Kadıköy’de bir TIR, sokaktaki araçlara çarparak ilerlerdi, 20’den fazla araç zarar gördü.

Olay saat 02.30 sıralarında Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre sokakta hızla ilerleyen TIR şoförü yol kenarında park halinde olan 20’yi aşkın araca çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 2

Araçların bir çoğunda maddi hasar meydana geldi. TIR’ın Kızıltoprak’a doğru ilerlediği öğrenildi.

Araç sahipleri sabah saatlerinde olayı fark etti.

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 3

Zarar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 4

TIR’ın sokaktan geçtiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 5

Mahalle sakinlerinden bir kadın, “Biz de bilmiyoruz ne olduğunu, arabalar boydan boya gitmiş.” dedi.

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 6

Çevre sakinlerinden Metin Şut ise, “Aşağıdan bir TIR gelmiş. Hızlı geliyormuş. Sağ taraftakilerin hepsini almış. Sol taraftaki arabalar sağlam. Görgü tanıklarına göre stadın oraya kadar arabaların hepsi böyle. Aşağı yukarı 20-30 tane araç hasarlı. Dar bir sokak. Bunu biz çok yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 7
Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 8
Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi) - 9
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