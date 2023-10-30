Kadıköy’de TIR sokağı birbirine kattı (Çok sayıda araca zarar verdi)
İstanbul Kadıköy’de gece yarısı sokakta ilerleyen bir TIR şoförü, park halindeki 20’den fazla araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay anı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kadıköy’de bir TIR, sokaktaki araçlara çarparak ilerlerdi, 20’den fazla araç zarar gördü.
Olay saat 02.30 sıralarında Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre sokakta hızla ilerleyen TIR şoförü yol kenarında park halinde olan 20’yi aşkın araca çarptı.