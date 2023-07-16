Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar

BİR SÜRÜCÜYE 17 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, bir başka sürücünün ise alkollü olduğunu tespit etti. Sürücünün aynı zamanda abart egzoz kullandığı ve ehliyetine daha önce geçici olarak el konulduğu anlaşıldı.

Sürücüye, abart egzozdan 4 bin 064 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve ve diğer sebeplerden 5 bin 096 TL para cezası kesildi.