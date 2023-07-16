Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar
İstanbul Kadıköy’de alkollü araç kullanımı ve abart egzoz kullanımına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde bir sürücüye 17 bin 350 lira para cezası kesildi. Denetim alanını uzaktan görüp ters yöne giren bir başka sürücü ise hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de saat 00.00 – 03.00 saaatleri arasında denetim gerçekleştirdi.
Denetimin yapıldığı alanı uzaktan görüp, ters şeride girerek kaçmak isteyen bir sürücü hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün denetimi uzaktan görüp ters yöne girmesi üzerine ekipler, hızla yaklaşarak otomobili durdurdu.