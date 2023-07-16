Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar

İstanbul Kadıköy’de alkollü araç kullanımı ve abart egzoz kullanımına yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde bir sürücüye 17 bin 350 lira para cezası kesildi. Denetim alanını uzaktan görüp ters yöne giren bir başka sürücü ise hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de saat 00.00 03.00 saaatleri arasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimin yapıldığı alanı uzaktan görüp, ters şeride girerek kaçmak isteyen bir sürücü hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün denetimi uzaktan görüp ters yöne girmesi üzerine ekipler, hızla yaklaşarak otomobili durdurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar - 2

41 AAK 026 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Çavuşoğlu’na ehliyetsiz otomobil kullanmaktan kendisine 4 bin 64 TL, otomobilin sahibine 4 bin 064 TL ve trafik sigortası olmaması nedeniyle 316 TL olmak üzere toplamda 8 bin 444 TL para cezası kesildi.

Ehliyetsiz şekilde kullandığı otomobil ise trafikten men edildi.

Kadıköy’deki trafik denetiminde hareketli anlar - 3

BİR SÜRÜCÜYE 17 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, bir başka sürücünün ise alkollü olduğunu tespit etti. Sürücünün aynı zamanda abart egzoz kullandığı ve ehliyetine daha önce geçici olarak el konulduğu anlaşıldı.

Sürücüye, abart egzozdan 4 bin 064 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve ve diğer sebeplerden 5 bin 096 TL para cezası kesildi.

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