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Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı

İstanbul Kadıköy’de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağan yağmurlarla birlikte su doldu. Apple’ın harita uygulaması ise uzun süredir su dolu olan inşaat sahasını göl olarak algıladı. Kadıköy’ün ortasındaki “göl” sosyal medyada gündem oldu.

Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 1

Apple’ın harita uygulamasını inceleyenler, İstanbul’un en merkezi noktalarından Kadıköy’ün orta yerinde bir göl gözüktüğünü fark etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 2

Bu durumun sebebi, Kadıköy’de 5 yıl önce başlayan ancak tamamlanmayan bir inşaat…

Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 3

Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu.

Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü.
Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 4

Apple’ın harita uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı.

Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur drone ile görüntülendi.
Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 5
Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı - 6
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