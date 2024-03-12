Kadıköy’ün ortasındaki "göl": Apple’ın haritası uzun süredir su dolu olan inşaat alanını göl olarak algıladı
İstanbul Kadıköy’de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağan yağmurlarla birlikte su doldu. Apple’ın harita uygulaması ise uzun süredir su dolu olan inşaat sahasını göl olarak algıladı. Kadıköy’ün ortasındaki “göl” sosyal medyada gündem oldu.
Apple’ın harita uygulamasını inceleyenler, İstanbul’un en merkezi noktalarından Kadıköy’ün orta yerinde bir göl gözüktüğünü fark etti.