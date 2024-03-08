Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi

Jandarma Astsubay Üstçavuş Duygu Erdem ise şöyle konuştu:

"Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş faaliyetinin benim için farklı bir anlam ve önemi bulunmaktadır. Çünkü bu faaliyeti 2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik tarafından 2014'te ilk kez gerçekleştirilmiştir. Ben de onun gibi bir kadın astsubay olmanın bu faaliyet içinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum.