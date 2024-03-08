Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi

İstanbul'da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Komandoların köprüden Boğaz'a inişi havadan görüntülendi.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 1

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla JÖAK'ta görevli 6 kadın komando, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 2

Köprüden yapılan halatlı iniş sırasında Ortaköy sahilinde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 3

Köprüden halatla inen kadın komandolar programın ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 4

Komandalar Ortaköy sahilinde karanfillerle karşılandı.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 5

"KADIN ASTSUBAY OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM"

Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz "Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahraman Türk kadının gücünü azim ve kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere iple erişim tekniğimizi kullanarak, inişimizi yapmış bulunuyoruz. Kadın jandarma komandolar olarak görevimizi canımızdan aziz bilip tüm faaliyetlerimizi bu ruhla icra ediyoruz. " dedi.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 6

Jandarma Astsubay Üstçavuş Duygu Erdem ise şöyle konuştu:

"Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş faaliyetinin benim için farklı bir anlam ve önemi bulunmaktadır. Çünkü bu faaliyeti 2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik tarafından 2014'te ilk kez gerçekleştirilmiştir. Ben de onun gibi bir kadın astsubay olmanın bu faaliyet içinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum.

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 7

Bu vesileyle onu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.''

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 8
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi - 9
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