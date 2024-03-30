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Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi’nde yaşayan Fatima Kantar, yerel seçimlerde yaşadığı mahalle için muhtar adayı oldu. Kantar, 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, “Biz kadınlar başaracağız.” dedi.

Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak - 1

Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Belediye başkanlıklarının yanı sıra muhtarlık için de kıyasıya bir yarış var.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi de bu yarışın yaşandığı yerlerden biri…

Mahallede yaşayan Fatima Kantar, bu seçimlerde muhtar adayı oldu ve 4 erkek adaya karşı yarışacak.

Kantar, 8 azasını da çeşitli meslek gruplarından kadınlardan seçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak - 2

2 çocuk annesi Kantar, azaları Fatma Er, Seyhan Kutlu, Gülay Sain, Gülden Aktaş Ulucan, Deniz Erdoğan, Hasine Oruç, Fatma Bakır ve Derya Erdoğan Maviceoğlu ile birlikte kapı kapı dolaşarak oy istedi.

Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak - 3

22 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen Kantar, “Birebir mahallenin sorunlarını bildiğim için 8 kadın aza ile beraber bu yola baş koyduk. İnşallah güzel şeyler yapacağız. ‘Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir’ sloganıyla bu yola devam edeceğiz. Hep beraber, biz kadınlar başaracağız.” dedi.

Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak - 4

“Mahallemin sorunlarını bildiğim için, yerel yönetimlerle beraber koordineli bir şekilde çalışacağız. Ben mahallemin dili olacağım, mahallem için köprü olacağım. Bütün sorunları tek tek çözeceğiz.” diyen Kantar, “Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir sloganıyla beraber biz bu yola çıktık. Ve azalarımı da 8 kadından oluşturdum. Güzel bir destek alıyorum. İnşallah başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak - 5

“KADIN MUHTAR MAHALLEMİZE DAHA FAYDALI OLACAK”

Kantar’ın 8 azasından Seyhan Kutlu, teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, “Kooperatifler Mahallesi’nde kadın azadan biriyim. Bana bu yönde teklif geldiği zaman çok mutlu oldum. Bizim mahallemin kadın muhtar adayına ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve kadın muhtarın mahallemize daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biz kadınların daha güzel işler yapabileceğine inandığım için kabul ettim.” diye konuştu.

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