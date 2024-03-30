Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak

“KADIN MUHTAR MAHALLEMİZE DAHA FAYDALI OLACAK”

Kantar’ın 8 azasından Seyhan Kutlu, teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, “Kooperatifler Mahallesi’nde kadın azadan biriyim. Bana bu yönde teklif geldiği zaman çok mutlu oldum. Bizim mahallemin kadın muhtar adayına ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve kadın muhtarın mahallemize daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biz kadınların daha güzel işler yapabileceğine inandığım için kabul ettim.” diye konuştu.