Kadın muhtar adayı 8 azasını da kadınlardan seçti: 4 erkek adaya karşı yarışacak
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi’nde yaşayan Fatima Kantar, yerel seçimlerde yaşadığı mahalle için muhtar adayı oldu. Kantar, 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, “Biz kadınlar başaracağız.” dedi.
Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Belediye başkanlıklarının yanı sıra muhtarlık için de kıyasıya bir yarış var.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi de bu yarışın yaşandığı yerlerden biri…
Mahallede yaşayan Fatima Kantar, bu seçimlerde muhtar adayı oldu ve 4 erkek adaya karşı yarışacak.Kantar, 8 azasını da çeşitli meslek gruplarından kadınlardan seçti.