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Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 08:32 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 08:33

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 1

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 2

Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 3

Türk Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamanın da heyecanını yaşayan kadın polisler, kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, atış eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 4

Türk Polis Teşkilatı olarak temel ilkelerin toplumun huzuru ve refahı olduğunu belirten kadın polisler, kendilerine her zaman milli mücadelenin kadın kahramanları Nene Hatun ile Kara Fatma'yı örnek aldıklarını söyledi.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 5
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 6
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 7
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 8
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 9
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 10
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 11
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 12
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 13
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 14
Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi - 15

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