Kadınlar günü için 200 bin adet lale

KAPASİTESİ ARTIRILDI

Suda lale projesinin lalenin ana vatanı Türkiye'ye geri döndürme projesi kapsamında geliştirildiğini anlatan Yolcular, bu projede istenilen aşamaya ulaştıklarını belirtti.

300 bin adet civarında başlattıkları ilk üretimin ardından bu yıl seraların da modernize edildiğini ve kapasiteyi 400 bine çıkardıklarını söyleyen Yolcular, "Üretime kasım ayında başlıyoruz. Kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında yeni yıl, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü olarak planımız var. Sevgililer ve Kadınlar Günü'nde çok yoğun satışımız oluyor. Diğer zamanlarda da düzenli satışlarımız devam etmekte. Şu an için Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Seralarımızı yenilememiz, teknolojiyi artırmamız sonucunda yurt dışına da gönderme planlarımız mevcut." dedi.