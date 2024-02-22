Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde

Kadınların ön plana çıktığı gişe rekortmeni Barbie her ne kadar Hollywood'da dengeleri değiştirmiş gibi görünse de yapılan bir araştırma erkek oyuncuların daha çok kazandığını ortaya koydu.

Variety'nin haberine göre, sektördeki eşitlik ve çeşitlilik üzerine yapılan araştırmada 2023 yılının en çok kazanan isimleri yine aktörler oldu.