Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde

Kadın ve erkek oyuncuların başrolde yer aldığı filmler üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Hollywood'un en çok kazanan isimleri yine aktörler oldu.

Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde - 1

BARBIE FENOMENİ

Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı, yapımcılığını üstlendiği ve Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.

Hatta film, Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde - 2

Kadınların ön plana çıktığı gişe rekortmeni Barbie her ne kadar Hollywood'da dengeleri değiştirmiş gibi görünse de yapılan bir araştırma erkek oyuncuların daha çok kazandığını ortaya koydu.

Variety'nin haberine göre, sektördeki eşitlik ve çeşitlilik üzerine yapılan araştırmada 2023 yılının en çok kazanan isimleri yine aktörler oldu.

Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde - 3

YALNIZCA 30 FİLMDE KADINLAR BAŞROLDE

Geçtiğimiz yıl en çok kazanan 100 filminden yalnızca 30'unda kadınlar başrolde yer aldı veya başrolleri paylaştı.

Bu rakam 2022'de 44'tü.

Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde - 4

HOLLYWOOD İÇİN BİR İLK

Bu rakam, Hollywood tarihi için bir ilk olarak nitelendirildi. Araştırmayı yürüten Dr. Stacy Smith, bu sonuçları "Film sektöründeki kadınlar için yıkıcı bir adım" olarak nitelendirdi.

2023 İÇİN "KADINLARIN YILI" DENMİŞTİ

Son 14 yılda sektördeki olumlu gelişimi gözlemlediklerini belirten Smith, "kadınların yılı" olarak görülen 2023 yılında bu tür rakamların "korkutucu" olduğunu dile getirdi.

Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde - 5

Araştırmaya göre, yalnızca 3 filmde 45 yaş üstü kadın oyuncular başroldeydi veya başrolleri paylaştı. Erkeklerde ise bu rakam 32'ydi.

2023 YILININ EN ÇOK KAZANAN 10 FİLMİ

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