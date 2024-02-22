Kadınların yılı denmişti! Aktörler yine Hollywood'un zirvesinde
Kadın ve erkek oyuncuların başrolde yer aldığı filmler üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Hollywood'un en çok kazanan isimleri yine aktörler oldu.
BARBIE FENOMENİ
Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı, yapımcılığını üstlendiği ve Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filmi, 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.
Hatta film, Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.