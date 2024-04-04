Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi ile ilgili araştırmalar başladı. Mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisi olan Kadir Gecesi bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? İşte Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi...
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.