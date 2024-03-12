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Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

Kadir Gecesi tarihi, üç ayların son ayı olan Ramazan ayına girilmesiyle birlikte merak edilen günler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, kutlu gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2024 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 1

2024 Kadir Gecesi tarihi, İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiği gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için kutsal günler arasında yer alır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 2

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 3

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 4

KADİR GECESİ TARİHİ

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 5 Nisan'da idrak edilecek. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

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