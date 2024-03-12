Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)
Kadir Gecesi tarihi, üç ayların son ayı olan Ramazan ayına girilmesiyle birlikte merak edilen günler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, kutlu gece olarak kabul ediliyor. Peki, 2024 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
2024 Kadir Gecesi tarihi, İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiği gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için kutsal günler arasında yer alır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?