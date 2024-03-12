Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.



Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.