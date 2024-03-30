imsakiye

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı

Yalova’da bir kadın kafasına karton kutu geçirerek herkesin şaşkın bakışları arasında sokaklarda dolaştı.

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı - 1

Yalova’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlık oluşturdu.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE HABERLERİ

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı - 2

Görüntülerde, Yalova Kumaş Pazarı içinden yürüyerek geçen bir kadının kafasına karton kutu geçirdiği görüldü.

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı - 3

Pazar içinden şaşkın bakışlar içinde geçen genç kadın daha sonra Cengiz Koçal Caddesi’ne çıktı ve yürümeye devam etti.

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı - 4

Görenlerin dönüp bir daha baktığı kadın, daha sonra gözlerden kayboldu.

Kafasında karton kutuyla gezdi: Görenler şaşırdı - 5

Kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER