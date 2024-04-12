Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı
İstanbul Kağıthane’de bir kişi, sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırı düzenlendi. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada olayla ilgisi olamayan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Polis 4’ü 18 yaşından küçük 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kağıthane’de bir kişi, sevgilisini rahatsız eden adama silahlı saldırı düzenledi.
Olay, geçen hafta salı günü saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. isimli kişi Ayaz E’nin sevgilisini rahatsız etmeye başladı.Bunun üzerine Ayaz E. ile İbrahim D. arasında husumet oluştu.