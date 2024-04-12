Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı

GEÇEN HAFTA İKİNCİ SALDIRI YAŞANDI

Saldırıda İbrahim D. yaralanırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken geçtiğimiz hafta salı günü saat 23.30 sıralarında Ayaz E. beraberindekilerle birlikte iki motosiklet ve bir araçla, İbrahim D’ye silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı esnasında İbrahim D. ve yanındakiler de kendisine ateş açanlara silahla karşılık verdi.