Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane’de bir kişi, sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırı düzenlendi. Karşı tarafın da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada olayla ilgisi olamayan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Polis 4’ü 18 yaşından küçük 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 1

İstanbul Kağıthane’de bir kişi, sevgilisini rahatsız eden adama silahlı saldırı düzenledi.

Olay, geçen hafta salı günü saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. isimli kişi Ayaz E’nin sevgilisini rahatsız etmeye başladı.

Bunun üzerine Ayaz E. ile İbrahim D. arasında husumet oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 2

İLK SALDIRI ŞUBAT AYINDA

İbrahim D. ile Ayaz E. arasındaki husumet sürerken, geçen Şubat ayında Ayaz E., sevgilisini rahatsız etmeye devam eden İbrahim D’ye silahlı saldırı düzenledi.

Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 3

GEÇEN HAFTA İKİNCİ SALDIRI YAŞANDI

Saldırıda İbrahim D. yaralanırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken geçtiğimiz hafta salı günü saat 23.30 sıralarında Ayaz E. beraberindekilerle birlikte iki motosiklet ve bir araçla, İbrahim D’ye silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı esnasında İbrahim D. ve yanındakiler de kendisine ateş açanlara silahla karşılık verdi.

Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 4

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, olayla alakası olmayan Güler P. dizinin altından hafif şekilde, Selahattin K. ise omzundan ağır şekilde yaralandı.

Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 5

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardında ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılarından Selahattin K’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu.
Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 6

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4’ü 18 yaşından küçük 9 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane’de çatışma: Sevgilisini rahatsız eden adama arkadaşlarıyla birlikte kurşun yağdırdı - 7

Emniyette ifadeleri alınan İbrahim D., Samet T., Cengiz Ç., Ali B., Olcay Ç., Kadir D., oğlu Kadir D., Mustafa Erdem S. ve Ayaz E., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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