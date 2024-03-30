Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada diş teknisyeni olduğu öğrenilen 26 yaşındaki sürücü Nurşah Kılınç hayatını kaybetti.
Kemerburgaz'daki evine giden diş teknisyeni Nurşah Kılınç'ın (26) kullandığı otomobil, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.