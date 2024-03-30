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Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada diş teknisyeni olduğu öğrenilen 26 yaşındaki sürücü Nurşah Kılınç hayatını kaybetti.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 1

Kemerburgaz'daki evine giden diş teknisyeni Nurşah Kılınç'ın (26) kullandığı otomobil, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 2

Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 3

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 4

Nurşah Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 5

Kaza anı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 6

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 7

Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 8

Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 9
Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 10
Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 11
Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 12
Kağıthane'de feci kaza: Diş teknisyeni Nurşah Kılınç yaşamını yitirdi - 13
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