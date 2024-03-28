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Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kahramanmaraş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..

Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini 422.222 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile AK Parti adayı HAYRETTİN GÜNGÖR kazanmıştır.

Kahramanmaraş Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 9
  • CHP 1
  • MHP 1

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Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı HAYRETTİN GÜNGÖR Kimdir?


1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.


Mali Müşavirlik yaptı ve T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.

1990 yılında Stajyer Kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığı’nda Kontrolör, Başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.

Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

“İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi”, “İl Özel İdaresi Mevzuatı”, “Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?”, “Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan”, “Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı”, “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” ve “Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler” isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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