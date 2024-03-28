Kahramanmaraş Belediye başkan adayları kimlerdir? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı HAYRETTİN GÜNGÖR Kimdir?



1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.



Mali Müşavirlik yaptı ve T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.



1990 yılında Stajyer Kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığı’nda Kontrolör, Başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.



Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.



2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.



9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.



64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.



“İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi”, “İl Özel İdaresi Mevzuatı”, “Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?”, “Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan”, “Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı”, “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” ve “Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler” isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.



24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu.