Kahramanmaraş depremlerinin 1. yılı: Afetzedeler depremleri birer kelimeyle anlattı
Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Acıların hala taze olduğu depremde hayatta kalanlar birer kelimeyle yaşadıklarını ve ne hissettiklerini anlattı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, acılar ise tazeliğini koruyor.
Depremlerin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan afetzedeler, kayıplarını, şehrin cadde ve sokaklarında enkaz altında kalan anılarını ve deprem gününe ait acı dolu hikayelerini ilk günkü gibi zihinlerinde taşıyor.