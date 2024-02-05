Kahramanmaraş depremlerinin 1. yılı: Afetzedeler depremleri birer kelimeyle anlattı

"DEPREM ANINDA ENGELLİ KIZIM 'ANNE ÖLÜYOR MUYUZ' DİYE BAĞIRDI"

Malatya'dan 2,5 yıl önce İskenderun'a taşınan ve depreme burada yakalanan Zeynep Turan ise şunları kaydetti:

"Depreme evde yakalandık. İkisi engelli olmak üzere dört çocuğum var. Eşim ve dört çocuğumla depreme yakalandık. Deprem anını insan hiç hatırlamak istemiyorum. O anda engelli kızım 'Anne ölüyor muyuz?' diye bağırdı. Babası engelli oğlunu sırtına aldı, aşağı indirdi. İlk aklıma gelen çocuklarımdı, başka da bir şey akla gelmiyor zaten. Çok şükür evimiz yıkılmadı ama o korku bize yetti. Benim de kelimem korku. `Acaba çocuklarıma ne oldu, hangimiz sağız, hangimiz öldük?` diye bir korku yaşadım. İnsan ister istemez korkuyor. Oğlum engelli olduğu için kanepede sallanıyor. O an bile 'Acaba deprem mi oldu?' diyerek avizelere bakıyoruz. Az biraz sallantı olsa engelli kızım 'Anne deprem oldu' diye bağırıyor. Bugünümüze şükür ama havalar soğudukça, ambulans sesini duydukça, yer sallandıkça zannediyoruz ki tekrar deprem olacak."