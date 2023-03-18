Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara'da sağanak yağış etkili oldu.
Kahramanmaraş genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.
Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.
Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.
Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.
Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.
Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Başkent Ankara'da da etkili olan sağanağın ardından bazı evlerin alt katlarını su bastı.
Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı evlerin alt katlarında oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bölgedeki Özdemir Apartmanı'nın alt katında bulunan depoda su seviyesi yarıya kadar yükselirken, bitişiğindeki apartmanın alt kattındaki dairede eşyalar kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.
Dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.
Şehir merkezinde olduğu gibi birçok ilçe, belde ve köyde de etkili olan dolu yağışı yaklaşık 1.5 saat aralıksız devam etti.
Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yağışların gece ve yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.
Malatya'da da sağanak etkisini sürdürüyor.
Kent genelinde aralıklarla etkisi devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.