Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışların gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 1

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara'da sağanak yağış etkili oldu.

Kahramanmaraş genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 2

Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 3

Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 4

Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 5

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKLEDİ

Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 6

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 7

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 8

Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 9

ANKARA'DA BAZI EVLERİ SU BASTI

Başkent Ankara'da da etkili olan sağanağın ardından bazı evlerin alt katlarını su bastı.

Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde kanalizasyonların taşması ve yağmur sularının etkili olduğu bölgede, bazı evlerin alt katlarında oturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 10

Bölgedeki Özdemir Apartmanı'nın alt katında bulunan depoda su seviyesi yarıya kadar yükselirken, bitişiğindeki apartmanın alt kattındaki dairede eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 11

AKSARAY'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 12

Dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 13

Şehir merkezinde olduğu gibi birçok ilçe, belde ve köyde de etkili olan dolu yağışı yaklaşık 1.5 saat aralıksız devam etti.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 14

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yağışların gece ve yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 15

MALATYA

Malatya'da da sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde aralıklarla etkisi devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara’da sağanak etkili oldu - 16

Su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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