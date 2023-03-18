Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 1

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yağış başladı.  Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 2

Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 3

Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 4

Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 5

Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 6

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 7

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor - 8

Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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