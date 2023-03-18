Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yağış başladı. Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.
Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.
Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.
Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.
Şanlıurfa'da, sağanak etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.
Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.