Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.