Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.
Depremlerin ardından, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yıkımın en büyük olduğu yerlerden biri olan Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'nde de çok sayıda bina yerle bir oldu.
Facianın boyutları drone görüntüleriyle daha net ortaya çıktı.