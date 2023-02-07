Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın büyüklüğü drone görüntüleriyle daha net ortaya çıktı...

Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 2

Depremlerin ardından, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 3

Yıkımın en büyük olduğu yerlerden biri olan Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'nde de çok sayıda bina yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 4

Facianın boyutları drone görüntüleriyle daha net ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 5
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 6
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 7
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 8
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 9
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 10
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 11
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 12
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 13
Kahramanmaraş'ta yıkımın boyutu havadan görüntülendi - 14

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