Kahramanmaraş’ta 42 kişinin can verdiği sitenin yıkılma sebebi 3’üncü raporla ortaya çıktı

İADE ETTİĞİ İDDİANAMEYİ KABUL EDİP, YENİ RAPOR İSTEDİ

Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı; Bad-ı Saba Konutları’nın yeni ve bulunduğu bölgede yıkılan tek bina, diğer eski binaların ya ağır hasarlı olduğu, eski binaların yıkılmayıp yeni binanın yıkılmasının hayatın olağan akışını aykırı olduğu gerekçesiyle olay yerinde yapılan incelemelerde yapılan tespitler ve tanıkların ifadelerine göre, binanın müteahhidi aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan Şahin Avşaroğlu, kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı, Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol, statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ve Alper Ömer Doğan ile yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22,5’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamenin gönderildiği 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, bilirkişi raporunun çok önemli olduğu gerekçesiyle iddianameyi iade etti.

Ancak, savcı dosyanın mahkeme tarafından da yeni bir bilirkişiye tevdi edilebileceğini belirterek iade kararına itiraz etti.

Bunun üzerine mahkeme, iddianameyi kabul edip, dosyayı bilirkişi raporu için Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderdi.