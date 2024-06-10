Kahramanmaraş’ta 42 kişinin can verdiği sitenin yıkılma sebebi 3’üncü raporla ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 2 raporda da yıkılmasına herhangi bir sorumlunun bulunamadığı Bad-ı Saba Konutları’nın çökmesinin sebebi, depremden 16 ay sonra yeni bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda müteahhit, yapı denetim firması ve jeoloji mühendisinin asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, “Deprem sırasında binanın göçmesine; donatı detayları açısından inşası sırasında yeterli mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve gerekli zemin iyileştirme çalışmaları yapılmadan yapının inşa edilmesinin neden olabileceği düşünülmektedir.” denildi.
Kahramanmaraş’te 6 Şubat 2023 günü yaşanan deprem felaketinden 8 ay önce yaşamın başladığı kentteki Güneşevler Mahallesi’nde yer alan Vezir Hoca Bulvarı’ndaki 3 bloklu Bad-ı Saba Konutları’nın A ve C Blokları 6 sarsıntının ilk saniyelerinde yıkıldı.
A Blok’ta 42 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.
İnşaat aşamasındaki C Blok’ta ise ölen ve yaralanan olmadı.Binanın yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporlar, video, fotoğraf ve tüm belgeler nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.