Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma | Müşterilerin kahvelerini topladılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bir kahve zincirinin Türkiye’deki şubelerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaa yer alan AVM’ye gitti.