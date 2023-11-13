Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma | Müşterilerin kahvelerini topladılar
İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle bir kahve zincirinin şubelerine yönelik gerçekleştirilen protestolar sürüyor. Kahve zincirinin İzmit’teki bir AVM’de yer alan şubesine gelen gruptakiler, müşterilerin içeceklerini yere döktü. Savcılık, olay hakkında soruşturma başlattı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bir kahve zincirinin Türkiye’deki şubelerinde protesto gösterileri düzenleniyor.İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaa yer alan AVM’ye gitti.