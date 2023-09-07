Kahverengi kokarcayla samuray arısı mücadele edecek
Ordu’da fındık bahçelerinde kahverengi kokarca böceğinin popülasyonu artış gösterdi. Fatsa Ziraat Odası, Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri kokarcaya karşı biyolojik mücadele başlattı. Kahverengi kokarcayla, doğaya salınacak samuray arısı mücadele edecek.
Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca böceğiyle biyolojik mücadele için çalışma başlatıldı.Fatsa ilçesinde özellikle fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı Fatsa Ziraat Odası, Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri çalışma başlattı.