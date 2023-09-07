Kahverengi kokarcayla samuray arısı mücadele edecek

Böceğin bu seneki popülasyonunun geçen yıldan çok daha fazla artış gösterdiğini, bu oranın yüzde 300-400'lere vardığını vurgulayan Gürsu, özellikle hasat döneminde popülasyonun ne kadar çok olduğunu gördüklerini anlattı.

Gürsu, Fatsa Ziraat Odası olarak Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bu konuda çalışma başlattıklarını kaydederek, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında bu zararlıya karşı samuray arısı üretildiğini öğrendiklerini belirtti.