Kamara Deresi'nde tehlikeli maddeye rastlanmadı

"KİRLETİCİ PARAMETREYE RASTLANILMADI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atık suda 17 parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak üzere iki parametrenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır."