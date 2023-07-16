'Kamera olsa yakan bulunurdu' dedi, kamerada kendisinin yaktığı ortaya çıktı

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken adının R.S. olduğu belirlenen kadının telefonla görüştüğü kişiye, “Şerefsizin çocukları, atıp gittiler. Güvenlik kamerası da yok. Olsa bulunur. O kadar da ilan veriyorlar yakmayın” diye şeklinde konuşması kameralara yansıdı. Kameranın kendisini çektiğini gören R.S., “Benim telefonumu polis dinliyor. Çekmene gerek yok. Karpuzum da yandı. Bir dilim bile yiyemedik” dedi.