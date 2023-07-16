'Kamera olsa yakan bulunurdu' dedi, kamerada kendisinin yaktığı ortaya çıktı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde boş arazide çıkan kuru ot ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay yerinde bulunan çaydanlık, karpuz, et ve ekmeklerden yola çıkan polis ekibi, yangını “Kamera olsa yakan bulunurdu” diyen kadının çıkardığını tespit etti.
Yangın, Sorgun Mahallesi 8107 sokakta Sözen Park Konakları karşısındaki boş arazide çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangının, piknik ateşinden çıktığı belirlendi.