Kamplarda çadır kuracak yer kalmadı

DHA 20.07.2021 - 12:00
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar tatil yörelerine akın etti.
Birçok bölgede oteller tamamen doldu.
Otellerde yer bulamayan ya da otel ücretini fazla bulan, doğayla iç içe bir tatil hayali kuranlar alternatif konaklama için kamp alanlarını tercih etti.
Çadır kuran veya kiralayan vatandaşlar, kamp alanlarını tamamen doldurdu.
Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle 36 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.
Otellerde yer bulamayan veya ücretleri fazla bulan vatandaşlar ise Erdemli ve Silifke ilçelerindeki kamp alanlarına akın etti.
Günlüğü ortalama 45 liraya çadır tatili yapan vatandaşlar, kamp kapasitelerini de neredeyse doldurdu.
Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten gelerek kampta tatil yapan Coşkun Akdemir (52), otellerin gecelik fiyatının 350-500 TL arasında değiştiğini söyledi.
Akdemir, "Ben de alternatif olarak çadır tatilini tercih ettim. Burada ailemle birlikte çamların arasında tatil yapıyorum" dedi.
Gaziantep’ten 2 arkadaşı ile birlikte Mersin’in Erdemli ilçesine tatile gelen Murat Yıldız (32) ise, "Erdemli Çamlığı kamp alanı çok güzel. Buraya çadırımızı kurduk ve doğa ile iç içe güzel bir tatil geçiriyoruz. Günlüğü 45 TL olan çadır tatili bizler için de çok ekonomik oluyor" diye konuştu.
Kamp alanı görevlisi Evren Oyma, "Belediyemiz tarafından işletilen 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu çadır, karavan ve günü birlik tatilcilerin geldiği kamp alanımız şu anda yüzde 80 oranında dolmuş durumda" dedi.
Oyma, "Bayram dolayısıyla çok büyük bir yoğunluk ve talep var. Önceki yıllara oranla pandemi dolayısı ile çadır tatiline çok büyük ilgi var. Telefonlara yetişemez olduk" diye konuştu.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ndeki özel kamp alanları da çadır tatili yapmak isteyenlerle doldu.
Çevresi eşsiz bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı, mavinin her tonunun bulunduğu deniz kıyısındaki özel kamp alanlarına başta üniversite öğrencileri olmak üzere çocuklu aileler tercih etti.
3 metrekarelik bir çadır alanının kira ücretinin günlük 150 lira olduğu belirtildi. Metrekare artıkça fiyat artarken, ücretler 450 liraya kadar çıkabiliyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de oteller tamamen dolunca tatilciler, Küçükkuyu beldesinden Assos sahillerine kadar yer alan çadır kamplara akın etti.
Sahil bölgesindeki tüm çadır kampları doldu, taştı.
Doğayla ve denize iç içe olan çadır kamplarında tatilciler Kurban Bayramı tatilinin tadını doyasıya çıkarırken, çadır fiyatları 150 ile 300 TL arasında değişiyor.
Doğayla baş başa bir tatil geçirdiklerini kaydeden Nevin Efe'nin eşi Ramazan Efe, şunları söyledi:
“Ben balık tutmayı çok seviyorum. Burada sabah, akşam balığımı tutabiliyorum. Nezih bir ortam. Şehrin gürültüsünden uzak. En fazla cırcır böceği eşliğiyle uyuyabiliyoruz. Çok rahatız. Çadır hayatı bambaşka bir duygu. Doğayla baş başa kalıyorsunuz."