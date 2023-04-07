Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak: Şehit ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını yapacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar, atamaların yapılacağı tarihleri merak ediyor. Peki, şehit ve gazi yakını atamaları ne zaman?