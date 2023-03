Kandil mesajları 2023: Berat Kandili'ne özel en güzel, anlamlı, kısa kandil mesajları

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'



En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çokça anılması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!



Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..



Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.