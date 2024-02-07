Kandilli’den olası Marmara depremi için açıklama: “Enerji dolmaya devam ediyor… 7’den büyük deprem yaşayacağımız çok açık”

123 YILDA OLAN DEPREM SAYISI 1 YILDA KAYDEDİLDİ

6 Şubat depremlerinden bu yana geçen sürede bölgede 4’ten büyük, 670 sarsıntı kaydedildiğini anlatan Özener, “Yani 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depremlerinden sonra kaydettik. Dolayısıyla ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz.” diye konuştu.

SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRECEK

Deprem bölgesinde sismik aktivitelerin bir süre daha devam edebileceğinin altını çizen Haluk Özener, “Bölgede 6 Şubat’tan itibaren haftalık 4 bin deprem; artçı deprem sayısı bugün geldiğimiz noktada 300-350 civarına düşüyor. Yani günlük 50 civarında depremimiz var. Bu depremler bir süre daha devam edecek. 48 tane 5 ile 5.9 arasında, 3 tanede 6 ile 6.9 arasında artçı şokumuz, depremimiz var.” ifadelerini kullandı.