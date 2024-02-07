Kandilli’den olası Marmara depremi için açıklama: “Enerji dolmaya devam ediyor… 7’den büyük deprem yaşayacağımız çok açık”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremlerin yıl dönümünde, Kandilli Rasathanesi’nde değerlendirme toplantısı vardı. Toplantıda konuşan Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara’da beklenen büyük depreme değindi. Marmara’da sismik bir boşluk olduğuna dikkat çeken Özener, bu boşluğun bir gün kırılacağına dikkat çekerek, “Oraya enerji dolmaya devam ediyor.” dedi.
Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in başkanlığında, 6 Şubat’taki depremlerin ardından bölgedeki hareketliliğin değerlendirildiği toplantıya, Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ile KRDAE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken katıldı.Toplantıda 11 ili etkileyen depremin ardından geçen bir yıllık gelişmeler anlatılırken, beklenen İstanbul depremi hakkında da bilgiler verildi.