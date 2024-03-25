Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları
Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye Başkanı kimdir? Kandıra Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Kandıra Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Kandıra Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Kandıra yerel seçim sonuçları..
KANDIRA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Kandıra Belediyesi'ni 18.573 alınan oy ve %57.92 oy oranı ile AK Parti adayı Adnan Turan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%57.92
- İyi Parti%38.22
- Saadet Partisi%2.04
- DP%0.90
- DSP%0.56
- BTP%0.36