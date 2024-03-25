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Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları

Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye Başkanı kimdir? Kandıra Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Kandıra Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Kandıra Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Kandıra yerel seçim sonuçları..

Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları - 1

KANDIRA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Kandıra Belediyesi'ni 18.573 alınan oy ve %57.92 oy oranı ile AK Parti adayı Adnan Turan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%57.92
  • İyi Parti%38.22
  • Saadet Partisi%2.04
  • DP%0.90
  • DSP%0.56
  • BTP%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları - 2

KANDIRA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kandıra Belediyesi Başkanı Adnan Turan  Kimdir?

Adnan Turan, 1973 yılında Kocaeli Kandıra'da doğdu. İlk ve orta okulu tamamladıktan sonra lise eğitimini Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde 1 yıl eğitim görmüştür.

Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Turan, TÜRSAB Yedigöller BYK Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Ak Parti'de 3 dönem İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Turan, bu dönem içerisinde İnsan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Ekonomik işlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı ve son olarak da Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Amatör ve profesyonel spor kulubü yöneticiliği de yapan Turan, aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları - 3

KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EROL ÖLMEZ
  • SEMİH SARIÇAY
  • CENGİZ KAN
Kandıra Belediyesi hangi partide? Kandıra Belediye başkanı kimdir? Kandıra Belediye başkan adayları - 4

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