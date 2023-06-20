Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor

Kocaeli’de ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı, hastaneye ve doktorlara açtığı davanın 6 yıldır sonuçlanmasını bekliyor. Hayatının alt üst olduğunu söyleyen Kışlalı, bu süreçte tenis antrenörlüğü mesleğini yapamaz hale geldiğini ve eşinden boşandığını anlattı.

Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor - 1

Sakarya’da yaşayan Çiğdem Kışlalı, Ekim 2017’de göğsünde kitle hissedip Kocaeli’deki özel bir hastaneye başvurdu. Genel cerrahi bölümünde test ve tetkikleri yapılan Kışlalı’ya iddiaya göre 5. evre meme kanseri tanısı konuldu. Acil ameliyat olması gerektiği söylenen Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirdi.

Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelendi.

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Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor - 2

Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi. Hastaneye 50 bin TL'nin üzerinde ücret ödeyen Kışlalı, ellerindeki rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

Kışlalı, 6 yıldır süren mahkeme sürecinde, dosyanın defalarca bilirkişilere gidip gelmesine rağmen karar çıkmadığını, davanın bir an önce sonuçlanmasını istediğini belirtti.

Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor - 3

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında meme dokusunun kazındığını anlatan Kışlalı, “Benden yağ almışlar, meme yapmışlar. Benim bu ameliyatla ilgili en ufak bir bilgim yok. Ailemin de bir bilgisi yok.” dedi.

Hayatının alt üst olduğunu ifade eden Kışlalı, "Ben bu ameliyatı olduğumda 45- 46 yaşındaydım. Şu an ben sürekli bol giyiniyorum. Göründüğü gibi değil. Bu bilirkişiye görüntüleri de gönderildi. Artık çocuklarımdan utanmasam herkese göstereceğim. Silikonlu bir meme değil. O zamanlar evliydim. Tabii ki bütün hormonal dengem altüst olduğu için ama görsellik, ama duygusallık, ruhsallık olarak sıkıntılarımız oldu. Bu yüzden benim boşanma sebeplerimden birisi oldu." şeklinde konuştu.

Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor - 4

Tenis antrenörü olduğunu anlatan Kışlalı, bu süreç sonrasında meslek hayatının da bittiğini anlattı. Kışlalı, “Benim bütün meslek hayatım bitti. Yani ben bununla para kazanıyordum. O kolum kalkmıyor. Lenf başlarımın alındığına dair bilgiyi ikinci ameliyatta, ameliyattan çıkınca söylediler. 'Lenf başlarınızı aldık, ucunda kanser kitlesi yok' dediler ama bizim bilgimiz yok.” dedi.

Kışlalı, evliliğinin de bu dönemde bittiğini söyledi.

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