Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor
Kocaeli’de ileri evre meme kanseri olduğu gerekçesiyle ameliyatla göğüsleri alınan ancak kanser olmadığı anlaşılan Çiğdem Kışlalı, hastaneye ve doktorlara açtığı davanın 6 yıldır sonuçlanmasını bekliyor. Hayatının alt üst olduğunu söyleyen Kışlalı, bu süreçte tenis antrenörlüğü mesleğini yapamaz hale geldiğini ve eşinden boşandığını anlattı.
Sakarya’da yaşayan Çiğdem Kışlalı, Ekim 2017’de göğsünde kitle hissedip Kocaeli’deki özel bir hastaneye başvurdu. Genel cerrahi bölümünde test ve tetkikleri yapılan Kışlalı’ya iddiaya göre 5. evre meme kanseri tanısı konuldu. Acil ameliyat olması gerektiği söylenen Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirdi.Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelendi.