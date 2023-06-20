Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır hukuk savaşı veriyor

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında meme dokusunun kazındığını anlatan Kışlalı, “Benden yağ almışlar, meme yapmışlar. Benim bu ameliyatla ilgili en ufak bir bilgim yok. Ailemin de bir bilgisi yok.” dedi.

Hayatının alt üst olduğunu ifade eden Kışlalı, "Ben bu ameliyatı olduğumda 45- 46 yaşındaydım. Şu an ben sürekli bol giyiniyorum. Göründüğü gibi değil. Bu bilirkişiye görüntüleri de gönderildi. Artık çocuklarımdan utanmasam herkese göstereceğim. Silikonlu bir meme değil. O zamanlar evliydim. Tabii ki bütün hormonal dengem altüst olduğu için ama görsellik, ama duygusallık, ruhsallık olarak sıkıntılarımız oldu. Bu yüzden benim boşanma sebeplerimden birisi oldu." şeklinde konuştu.