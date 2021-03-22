Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri'

Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan figürler, gökyüzünden görülebilen özelliğini taşırken havadan dron ile görüntülendi.

İHA 22.03.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 10:17

Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 1
Heykeltıraş Rogers, 13 ülkeyi kapsayan 'Hayatın Ritmi Projesi' kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan figürler yaptı.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 2
Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir’in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı noktalarında çalışma yapan Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 3
Heykeltıraş Rogers tarafından bölgede 'at, Kibele heykeli, düven taşı, kuş, hayat ağacı, taş devri ve ilk tapınak' adını verdiği figürler yer alıyor.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 4
Bölgeye hakim tepelerden görülebilen figürler, zorlu ulaşım imkanları nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 5
Avusturalyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller drone ile havadan görüntülendi.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 6
Avustralyalı ünlü heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan figürler Google Earth’te görülebiliyor.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 7
Dünyada 'Kainata taşlarla fısıldayan adam' olarak da bilinen Rogers'in, daha önce yaptığı eserler arasında İsrail Arava Çölü, Şili Atacama Çölü, Bolivya Altiplano Bölgesi, Sri Lanka Krunegala Bölgesi, Avustralya'nın Geelong yöresi, İzlanda'nın Akureyri noktası, Çin'deki Gobi Çölü'nde ve Hindistan'daki dev figürler yer alıyor.
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 8

İŞTE KAPADOKYA'NIN UZAYDAN GÖRÜLEN FİGÜRLERİ

Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 9
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 10
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 11
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 12
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 13
Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri' - 14

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