Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik

İstanbul'da 17 günlük kapanmanın ilk gününde yollarda ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Polis denetim noktalarındaki yığılma nedeniyle birçok bölgede araç kuyrukları oluştu. Toplu taşımaya da ek seferler konularak insan yoğunluğunun önüne geçilmeye çalışıldı.

İHA - DHA 30.04.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 11:18

Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 1
Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 2
Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 3
İBB yoğunluk haritası yüzde 20'nin altını gösterse de polis denetim noktalarındaki yığılma nedeniyle bazı noktalarda ciddi yoğunluk var.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 4
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki araç kuyruğu Altunizade'ye kadar uzadı.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 5
Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 6
Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi.

Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 7
Toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle de ek seferler konuldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 8
Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 9
Kapanmanın ilk gününde İstanbul'da yoğun trafik - 10

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