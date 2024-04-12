Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti
Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan başında başladı. Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk vatandaşları, Yunan adalarına büyük ilgi gösterdi. Turizmciler, kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu adalara geçen Türk vatandaşlarının sayısını 20 bini aştığını bildirdi.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan’dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, adalara Türk turist akını yaşandı.