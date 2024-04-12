Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti

Yurt dışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos’a 5 binden fazla Türk’ün geçiş yaptığını açıkladı.

Özellikle pandemi sonrası tüm dünyada tatilin bir terapiye dönüştüğünü dile getiren Recep Yavuz, “Her yıl 1,5 milyar insan bir yerlere tatile gidiyor. Türkiye, turist gelişinde dünya dördüncüsü ancak yurt dışına turist göndermede henüz çok gerilerde. En yoğun yıl olan 2019’da 4,1 milyon Türk vatandaşı yurt dışına tatile gitmiş. Vize engelini aşan Türklerin yurt dışında en çok nerelere gittiğine göz attım. Çoğunluk hem yakın olması, hem kombine birçok ülke olmasından dolayı Avrupa'yı tercih ediyor.” dedi.