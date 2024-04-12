Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti

Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nisan başında başladı. Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk vatandaşları, Yunan adalarına büyük ilgi gösterdi. Turizmciler, kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu adalara geçen Türk vatandaşlarının sayısını 20 bini aştığını bildirdi.

Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti - 1

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan’dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, adalara Türk turist akını yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti - 2

Yurt dışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos’a 5 binden fazla Türk’ün geçiş yaptığını açıkladı.

Özellikle pandemi sonrası tüm dünyada tatilin bir terapiye dönüştüğünü dile getiren Recep Yavuz, “Her yıl 1,5 milyar insan bir yerlere tatile gidiyor. Türkiye, turist gelişinde dünya dördüncüsü ancak yurt dışına turist göndermede henüz çok gerilerde. En yoğun yıl olan 2019’da 4,1 milyon Türk vatandaşı yurt dışına tatile gitmiş. Vize engelini aşan Türklerin yurt dışında en çok nerelere gittiğine göz attım. Çoğunluk hem yakın olması, hem kombine birçok ülke olmasından dolayı Avrupa'yı tercih ediyor.” dedi.
Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti - 3

RODOS TÜRK TURİSTLER SAYESİNDE SEZONU ERKEN AÇTI

Bu bayram adalardaki oteller, restoranlar ve feribotların bayramın ilk gününden itibaren Türklerle dolup taştığını belirten Yavuz, “Marmaris’ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Türk turistler sayesinde sezona daha erken başlayan Rodos’a her gün bin civarında Türk turist akın ediyor. Henüz iki hafta öncesine kadar kapalı olan adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle birlikte kış uykusundan uyanıp sezona ‘kalimera’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti - 4

TÜRK MİSAFİR 20 BİNİ AŞTI

Yavuz, Marmaris Limanı’ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris’ten Rodos’a 5 binin üstünde, Kos’a 4 bin, Samos’a 3 bin, Sakız’a 3 bin, Midilli’ye 5 bin, Meis’e 1000 olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.

Kapıda vize uygulaması ilgiyi artırdı: Bayram tatilinde 20 bin Türk, Yunan adalarına geçti - 5

“TÜRK TURİSTLER FİYATLARDAN ÇOK MEMNUN”

Adalarda en çok tercih edilen Rodos’ta hazırlıkların tamamen Türk turistlere göre yapıldığını belirten Yavuz, “Türk misafirler adadaki dinginlikten ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten çok memnun, bir de fiyatlardan. Türkiye’de gibi hissedip, başka bir ülkede olmanın keyfini çıkarıyorlar. Ada tam bir Türk-Yunan karışımı gibi. Yunan müziği Türk müziğine, Yunan mutfağı Türk mutfağına, Yunan kahvesi Türk kahvesine, Yunanca Türkçeye karışmış gidiyor. Yunanlar bayramı Türklerle beraber kutluyor. 1 haftada 5 bin Türk turist Rodos’a damgasını vuruyor.” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER