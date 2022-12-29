Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgarların yılbaşı hareketliliği

Bulgar vatandaşı Hüseyin İbrahim de Edirne'de alışveriş alışveriş yaptıktan sonra geri döneceğini belirtti. Sofya’dan Antalya’ya yılbaşı tatilini yapmak için gideceğini ifade eden Bulgar turist Maden Madenov, “Bu seneyi Antalya’da geçireceğiz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’de her şey çok güzel” şeklinde konuştu.