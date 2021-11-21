Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar

Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Haberler - İHA 21.11.2021 - 06:01

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 1

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri 'a açılan 'nı tercih etti.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 2

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 3

Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan kuyruğun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle TIR parklarında da yer kalmadı.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 4

"3 GÜN BEKLİYORUZ"

TIR şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 5

Bulgaristan gümrüğünde bir TIR'ın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bitmediğini söyleyen bir başka TIR şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim TIR'ların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 6
Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 7
Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - 8

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