Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi)

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda otomotiv parçası yüklü TIR’da 2 kaçak göçmenin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre göçmenlerin havasızlıktan öldüğü belirtildi.

Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi) - 1

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da yapılan aramada iki kaçak göçmen cesedi bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada önce 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi) - 2

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

Ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cesede daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi) - 3

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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