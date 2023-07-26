Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi)
Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda otomotiv parçası yüklü TIR’da 2 kaçak göçmenin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre göçmenlerin havasızlıktan öldüğü belirtildi.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da yapılan aramada iki kaçak göçmen cesedi bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada önce 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.