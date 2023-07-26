Kapıkule’de TIR’dan iki ceset çıktı (Havasızlıktan öldükleri belirlendi)

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR’da yapılan aramada iki kaçak göçmen cesedi bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada önce 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.