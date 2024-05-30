Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü | Sürücü için istenen ceza belli oldu

Korkmaz, “Seyir halindeyken bir bayan aniden ön tarafa yanıma doğru geldi ve bir anda açık olan kapıdan dışarıya dengesini kaybederek düştü. Bu esnada tahmini hızım 20-30 kilometreydi. Kadın düşünce hemen aracı durdurdum, yanına gittim. Hemen 112’yi aradım. Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır, duraktan yeni hareket ettiğim için kapıyı kapatma fırsatım olmadan olay meydana gelmiştir.” dedi.