Kapısı açık otobüsten düşen kadının ölümü | Sürücü için istenen ceza belli oldu
Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından 74 yaşındaki Hatice Sabahi'nin düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü Vedat Korkmaz hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın (52) kullandığı özel halk otobüsüne bindi.