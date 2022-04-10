Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor

Van-Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi altında ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Karabet Geçidi'nde, Karayolları ekipleri 1 kilometrelik yolu, 1,5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıma açabiliyor.

Haberler - İHA 10.04.2022 - 10:46

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 1

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı -Bahçesaray yolu Ocak ayının ortalarında ulaşıma kapandı. 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybetti.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 2

Van-Bahçesaray karayolunda benzer acıların bir daha yaşanmaması adına yeni önlemler alındı.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 3

Bölgede AFAD İl Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından bölgede bir süre çalışmalar durduruldu.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 4

Zaman zaman yapılan kontrollerin ardından kapalı olan yolu ulaşıma açmak için çalışma yapan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 21 Şubat 2022 tarihinde 36 gün üzerine yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 5

TEKRAR ULAŞIMA KAPANDI

İki gün açık kalan yol, yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı tekrar ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 6

Herhangi bir çığ faciasının yaşanmaması için uzun süre bölgede çalışmalara ara verildi. Geçtiğimiz hafta havaların güzel geçmesiyle bölgede çalışmalar yeniden başlatıldı. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi geçtiği alanda ekipler yolu bulmak güçlük çekiyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 7

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ GEÇTİ

Yolu açmak için bölgede 3 rotatif, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 adet hidromek (kazıcı) çalışma yürütüyor. Hidromek, diğer iş makinelerinin önünden giderek 6 metrelik kar kütlelerini atarak yolu ortaya çıkarıyor. Diğer iş makineleri ise geriden yolu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 8

KARDAN TÜNELLER OLUŞUYOR

Zaman zaman tipi ve fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığı yolda ekipler, çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrasında kardan tüneller oluşuyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 9

Özellikle kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ulaşıma açabiliyor. Çığ tehlikesinden dolayı ekipler çalışmalarını saat 14:00'da sonlandırıyor. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 10
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 11
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 12
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 13
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 14
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 15
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 16
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 17
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 18
Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor - 19

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