Kar kalınlığı 6 metreyi buldu: Ekipler yolu bulmakta güçlük çekiyor

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ GEÇTİ

Yolu açmak için bölgede 3 rotatif, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 adet hidromek (kazıcı) çalışma yürütüyor. Hidromek, diğer iş makinelerinin önünden giderek 6 metrelik kar kütlelerini atarak yolu ortaya çıkarıyor. Diğer iş makineleri ise geriden yolu açmaya çalışıyor.