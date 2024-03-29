Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir?
Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karabük Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karabük Belediyesini hangi parti kazandı ve Karabük Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karabük yerel seçim sonuçları..
KARABÜK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karabük Belediyesini 25.429 alınan oy ve %39.83 oy oranı ile MHP adayı Rafet Vergili kazanmıştır.
Karabük Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- MHP3
- AK Parti2
- CHP1