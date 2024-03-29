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Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir?

Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karabük Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karabük Belediyesini hangi parti kazandı ve Karabük Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karabük yerel seçim sonuçları..

Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir? - 1

KARABÜK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karabük Belediyesini 25.429 alınan oy ve %39.83 oy oranı ile MHP adayı Rafet Vergili kazanmıştır.

Karabük Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • MHP3
  • AK Parti2
  • CHP1

TÜRKİYE HABERLERİ

Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir? - 2

KARABÜK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karabük Belediyesi Başkanı Rafet Vergili Kimdir?

1959 yılında Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü merhum iş adamı Mehmet Vergili’nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babası ve dört torun sahibidir. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamlamıştır.

Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Enstitüsü eğitimine başlamış ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlamamıştır.

1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya’da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur.

1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır.

Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir? - 3

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir? - 4

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