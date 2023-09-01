Karadeniz yaylalarında atık kirliliğinde korkutan manzara | Son 10 yılda yüzde 80 artış
Doğu Karadeniz'nin yüksek rakımlı yaylalarında göç hareketliliği artarken, gelişigüzel atılan çöpler denize ulaşıp, kirliliğe yol açıyor. Uzmanlar ise, kırsal alandaki çöp sorununun son 10 yılda yüzde 80 arttığını belirterek Karadeniz'de dökülen atık miktarının çok ciddi seviyelere ulaştığını ifade ediyor.
Covid-19 ile rağbet gören yüksek rakımlı yaylalarda, yaz turizmi ile birlikte nüfus hareketliliği daha da arttı.