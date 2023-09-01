Karadeniz yaylalarında atık kirliliğinde korkutan manzara | Son 10 yılda yüzde 80 artış

"BERTARAF İMKANSIZLIĞA DOĞRU GİDİYOR"

Çöp miktarının çok ciddi oranda arttığını aktaran Doç. Dr. Erüz, "Oransal olarak baktığımızda; Trabzon ve Rize çevresinde 2010 yılından beri atıklar toplanıyor. Yerleşim alanlarının olduğu yerlerde sorunun yüzde 80'i çözülmüş. Kırsal alanlardaki çöp sorunu, son 10 yılda en az yüzde 80 arttı." dedi.

Erüz, şöyle devam etti:

Bu çöplerde zamana bağlı olarak yayıldığı için kontrol altına alınamıyor. Yayılan çöpü toplamanız ve bertaraf etmeniz imkansızlığa doğru gidiyor. Nihayetinde çöpler, Karadeniz'e dökülüyor. Karadeniz'de dökülen atık miktarı çok ciddi miktarda ulaştı. Bunlar da plastik ağırlıklı atıklar" dedi.