Karadeniz’de balıkçılığa çöp tehdidi

“AĞLARDA BALIK YOK, HERŞEY VAR”

Çöple dolan ağlarını atmak zorunda olduğunu söyleyen balıkçı Alibey Başak, "Ağa takılan çöpleri temizleme şansımız yok, çıkartmak istesek ağ yırtılıyor. Ağlarda balık yok, poşet var, pet su şişesi, kola tenekesi, elektrik kablosuna kadar her şey var. 4 bin 500 lira zararımız var. Bu tür olayların yaşanmaması, balıkçılığın gelişmesi için elbirliği ile denizlerin korunması gerekiyor” diye konuştu.